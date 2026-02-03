Cna e Confartigianato chiedono con urgenza di correggere il decreto per il recepimento della direttiva europea Red III. Le due organizzazioni sottolineano che l’attuale versione del decreto potrebbe causare problemi seri a migliaia di micro e piccole imprese che operano nel settore impiantistico. Temono che le norme possano portare a costi e complicazioni eccessive, mettendo a rischio la stabilità di molte aziende. La questione resta aperta e le associazioni chiedono modifiche rapide.

ROMA – Il decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE RED III rischia di provocare effetti “pesantemente penalizzanti e destabilizzanti” per decine di migliaia di micro e piccole imprese del settore impiantistico. È quanto sottolineano CNA e Confartigianato in una lettera inviata ai Ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo un intervento correttivo. Le maggiori criticità riguardano la qualificazione dei soggetti che operano nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, il decreto introduce di fatto un sistema di qualificazione aggiuntivo e parallelo rispetto alla normativa in vigore per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti tecnologici, inclusi quelli alimentati da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Energia: Cna e Confartigianato, "Urgente correggere il decreto per il recepimento della direttiva Ue Red III"

