Pietro Orlandi si scaglia contro le inchieste e le commissioni che si sono succedute negli anni sulla scomparsa di sua sorella. In un’intervista, il fratello di Emanuela dice di aver deciso di cercarla da solo, perché non si fida più delle indagini ufficiali. Sospetta che il corpo di Emanuela possa essere nascosto in un punto preciso, vicino alla casa del cassiere della Banda della Magliana, dove sarebbero state fatte alcune ricerche. Pietro si dice stanco di perdere tempo e di non avere risposte chiare, e annuncia

Era intorno alle 23 del 29 gennaio quando Pietro Orlandi si sfogava su Facebook, con parole dure: “È tutto molto molto imbarazzante. Ho capito ormai che Emanuela devo cercarmela da solo e la Verità, la verità che nessuno sembra volere o cercare, la tirerò fuori, se lo mettano tutti bene in testa”. Quattro giorni dopo, il 2 febbraio, sono stati fatti i sopralluoghi per riprendere gli scavi alla casa del Jazz a Roma. Una fonte aveva riferito al fratello di Emanuela Orlandi che la sorella sarebbe stata sepolta proprio lì, sotto l’ex villa Osio che apparteneva al cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Emanuela Orlandi, il fratello Pietro si sfoga contro commissioni e inchieste: "Devo cercarmela da solo"

Approfondimenti su Emanuela Orlandi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Emanuela Orlandi

Argomenti discussi: Pietro Orlandi e gli scavi alla Casa del Jazz: In quel luogo personaggi legati al caso di Emanuela. Il mistero della mappatura nel '97; Scomparsa giudice Adinolfi, nuovi scavi alla Casa del Jazz. Pietro Orlandi: Cercate Emanuela; Orlandi, Nicotri in commissione: Indagate sullo zio. La rabbia di Pietro: Cercherò da solo Emanuela; IL GRIDO DI DOLORE DI PIETRO ORLANDI: Emanuela devo cercarmela da solo.

Pietro Orlandi fratello di Emanuela attacca il Vaticano, Provo rabbia perché ci ha voltato le spallePietro Orlandi accusa il Vaticano di silenzio: Cercarla viva è dovere. Il fratello di Emanuela Orlandi rilancia la battaglia per la verità ... virgilio.it

Emanuela Orlandi, ecco in esclusiva il documento inedito che don Celano ha consegnato in diretta a Eleonora Daniele: Sotto la Casa del Jazz una rete di tunnelDon Celano rivela dettagli sui sotterranei della Casa del Jazz che potrebbero essere collegati alla scomparsa di Emanuela Orlandi ... ilfattoquotidiano.it

MattinaRai1. . Riprendono gli scavi alla casa del Jazz. Ieri c’è stato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, parla in diretta a #StorieItaliane dopo lo sfogo sui social di qualche giorno fa. “Ho capito che Emanuela devo cercarmel - facebook.com facebook