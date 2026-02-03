Elon Musk cambia rotta. Dopo aver rivolto anni alla Tesla e alle auto, ora l’imprenditore si concentra su altri settori. La produzione di Model S e X si ferma, lasciando il passo a nuove strategie e progetti. La notizia circola da giorni e fa discutere gli appassionati di tecnologia e auto, che si chiedono cosa ci aspetti in futuro.

Elon Musk muove le carte e confonde le acque: ora è meno interessato alle auto, che pure hanno fatto la sua fortuna? A giudicare da certe mosse, pare di sì. O, quanto meno, dopo l’infelice avventura politica a fianco di Donald Trump, dalla quale si è prontamente ritirato non appena si è accorto che stava compromettendo le sorti delle sue aziende, sembra che il suo interesse si stia rivolgendo in prevalenza ad altro. Come le sorti di due pilastri tra le sue attività, la società d’intelligenza artificiale xAI, cui fa riferimento anche il social network da lui ribattezzato X (e conosciuto in precedenza come Twitter), e quella di viaggi spaziali SpaceX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elon Musk e l’automobile, un amore forse finito

Elon Musk sposta l’IA tra le stelle: SpaceX e xAI diventano un unico colosso( a skanews) — «Verso le stelle! SpaceX e xAI sono ora un’unica società ». Elon Musk ha annunciato con questo post su X la fusione tra la sua azienda aerospaziale e quella dedicata all’intelligenza ... iodonna.it

Elon Musk fonde SpaceX e xAI: nasce colosso dei data center spazialiLa fusione mira a creare satelliti che sfruttano l'energia solare per l'elaborazione dati, senza impatto ambientale sulla Terra ... ilfattoquotidiano.it

Fedorov ha capito molto bene Elon Musk. Il ministro ucraino mostra il problema e la soluzione per i droni russi equipaggiati con Starlink. Di Micol Flammini - facebook.com facebook

Nasce la società privata più ricca del mondo. È di Elon Musk x.com