È disponibile il nuovo aggiornamento BIOS GIGABYTE per scatenare il gaming

GIGABYTE ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento BIOS per le schede madri con processori AMD. L’azienda punta a migliorare le performance e a ottimizzare il gaming, offrendo agli utenti un’esperienza più stabile e reattiva. L’aggiornamento, basato su AMD AGESA 1, è già disponibile per il download e può essere installato facilmente attraverso il sito ufficiale.

GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi il rilascio del suo ultimo aggiornamento del BIOS AMD AGESA 1.2.8.0. Questo aggiornamento è specificamente progettato per fornire un supporto ottimizzato per l’attesissimo processore AMD Ryzen 7 9850X3D e per i processori Ryzen di nuova generazione, con la X3D Turbo Mode 2 di GIGABYTE. Mentre appassionati e gamer richiedono frame rate più elevati e latenze più basse, il team di ingegneri di GIGABYTE ha lavorato instancabilmente per ottimizzare l’erogazione di potenza e la gestione delle risorse. 🔗 Leggi su Game-experience.it

