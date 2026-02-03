Distanziatori e parabordi pericolosi per manovre delle imbarcazioni | L’Autorità portuale intervenga

Nicola Di Donna, capogruppo di Forza Italia a Brindisi, lancia un appello all’Autorità portuale. Secondo lui, i distanziatori e i parabordi utilizzati nel porto sono pericolosi durante le manovre delle imbarcazioni. La situazione mette a rischio i diportisti, e Di Donna chiede interventi immediati per sistemare le cose.

