Distanziatori e parabordi pericolosi per manovre delle imbarcazioni | L’Autorità portuale intervenga
Nicola Di Donna, capogruppo di Forza Italia a Brindisi, lancia un appello all’Autorità portuale. Secondo lui, i distanziatori e i parabordi utilizzati nel porto sono pericolosi durante le manovre delle imbarcazioni. La situazione mette a rischio i diportisti, e Di Donna chiede interventi immediati per sistemare le cose.
BRINDISI - Nicola Di Donna, capogruppo di Forza Italia a Brindisi, ha espresso forte preoccupazione per la situazione della sicurezza nel porto interno della città, sollecitando l’Autorità Portuale a rispondere concretamente alle richieste dei diportisti. Al centro della polemica vi è la presenza.🔗 Leggi su Brindisireport.it
