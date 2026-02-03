Differenze territoriali enormi quanto costa la Tari città per città

La Tari continua a salire, e le differenze tra città sono enormi. A Firenze, il costo del tributo è aumentato ancora, mentre in altre località le tariffe sono più contenute. Le variazioni sono così vaste che in alcune zone si arriva a raddoppiare rispetto ad altre. La situazione preoccupa i cittadini, che si trovano a pagare di più senza capire bene il motivo. Le autorità promettono controlli e interventi, ma nel frattempo le bollette continuano a salire.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Un tributo iniquo, con fluttuazioni fino al raddoppio sul territorio nazionale e continui aumenti. E non andrà meglio in futuro. È l'analisi impietosa della Uil sulla Tari, la tassa sui rifiuti in capo ai Comuni che drena, in media, 350 euro a famiglia l'anno. Ma appunto, come dice lo studio del Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo, le differenze territoriali sono enormi. I costi nelle Città Metropolitane . Nelle Città Metropolitane, ad esempio, la tassa sui rifiuti pesa per 518 euro all'anno a nucleo a Genova; a Napoli per 499 euro; a Reggio Calabria per 494 euro; a Catania per 483 euro; a Bari per 435 euro; a Cagliari per 412 euro; a Venezia per 385 euro; a Palermo per 373 euro; a Torino per 365 euro; a Roma per 334 euro; a Firenze per 332 euro; a Messina per 315 euro; a Milano per 294 euro e a Bologna per 236 euro.

