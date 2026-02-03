Cucchini ex agente di Raoul Bova | Mai a letto con lui gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzie

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Cucchini, ex agente di Raoul Bova, rompe il silenzio e smentisce le voci circolate dopo le affermazioni di Fabrizio Corona. In un’intervista a Fanpage, Cucchini ribadisce di non essere mai stato a letto con l’attore e spiega che Bova ha sempre preferito le donne. “A me gli attori di altre agenzie piacciono meno,” dice con una battuta. La polemica tra Corona e Cucchini continua a tenere banco, ma lui si difende, chiarendo i suoi rapporti con Bova e smentendo ogni

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, relative al fatto che Raoul Bova avrebbe “pagato il prezzo del successo” con il suo ex manager Cristiano Cucchini, è proprio il talent scout, attivo nel mondo del cinema, a rispondere alle domande di Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

