Cucchini ex agente di Raoul Bova | Mai a letto con lui gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzie
Cristiano Cucchini, ex agente di Raoul Bova, rompe il silenzio e smentisce le voci circolate dopo le affermazioni di Fabrizio Corona. In un’intervista a Fanpage, Cucchini ribadisce di non essere mai stato a letto con l’attore e spiega che Bova ha sempre preferito le donne. “A me gli attori di altre agenzie piacciono meno,” dice con una battuta. La polemica tra Corona e Cucchini continua a tenere banco, ma lui si difende, chiarendo i suoi rapporti con Bova e smentendo ogni
Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, relative al fatto che Raoul Bova avrebbe “pagato il prezzo del successo” con il suo ex manager Cristiano Cucchini, è proprio il talent scout, attivo nel mondo del cinema, a rispondere alle domande di Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Raoul Bova Corona
Raoul Bova e Rocio Morales si sfogano separatamente: lui furioso con gli amici, lei parla di De Martino
Negli ultimi mesi, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono stati al centro di numerose indiscrezioni che hanno messo in ombra sia la loro vita privata che i loro impegni lavorativi.
Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, da Samira Lui a Gerry Scotti, da Raoul Bova a Miriam Leone
Sabato e domenica, Verissimo si prepara a riempire gli studi di ospiti di primo piano.
AVVISO AL PUBBLICO Segnaliamo che, per cause non dipendenti dalla volontà del CineTeatro San Luigi, lo spettacolo "Il nuotatore di Auschwitz" con Raoul Bova viene rinviato a data attualmente in corso di definizione. Appena possibile sarà nostra premura - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.