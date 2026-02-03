Convergenze è il tema della 24ª edizione di BergamoScienza dall’1 all’11 ottobre

La 24ª edizione di BergamoScienza si terrà dall’1 all’11 ottobre. Gli organizzatori hanno annunciato il tema, “Convergenze”, e promettono di trasformare Bergamo in un grande palcoscenico di innovazione e scoperte. La città si prepara a ospitare dieci giorni di eventi, incontri e laboratori per coinvolgere cittadini di tutte le età. La manifestazione cerca di rinnovarsi, puntando su un format che mira a unire scienza, tecnologia e curiosità in un’atmosfera di festa.

Bergamo. Annunciate ufficialmente il tema e le date della XXIV edizione del festival Bergamoscienza, che quest’anno si rinnova nel format con l’obiettivo di trasformare la città in una grande festa della curiosità e della scoperta. Il sipario si alzerà già venerdì 25 settembre con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori targata BergamoScienza, giunta ormai alla sua quarta edizione. Il weekend del 26 e 27 settembre sarà dedicato in modo esclusivo a un evento ormai iconico: La Scuola in Piazza, la celebre fiera scientifica on the road che ogni anno coinvolge migliaia di studenti e docenti lungo il Sentierone di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

