Chi è Lucio Arcidiacono il colonnello che ha catturato Matteo Messina Denaro Stasera su Rai 1 una fiction ispirata alla sua storia

Il 16 gennaio 2023, l’Italia ha assistito a un momento storico: dopo quasi 30 anni di fuga, Matteo Messina Denaro è stato catturato dai Carabinieri del ROS. La notizia ha fatto il giro del paese e ha chiuso un capitolo lungo decenni di attesa. Stasera su Rai 1 va in onda una fiction che ripercorre la storia di chi ha portato a quell’arresto, il colonnello Lucio Arcidiacono. È lui il protagonista di questa operazione, quella che ha portato alla fine della latitanza del

Il 16 gennaio 2023 è una data che ha segnato la storia della lotta alla mafia in Italia. Quel giorno, dopo trent'anni di latitanza, Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande boss di Cosa Nostra, è stato arrestato dai Carabinieri del ROS. A guidare sul campo l'operazione che ha portato alla cattura del latitante più ricercato d'Italia è stato il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del Raggruppamento Speciale palermitano dei Carabinieri. Nato a Catania 49 anni fa, Arcidiacono è diventato improvvisamente una figura conosciuta a livello mondiale, finendo sotto i riflettori insieme al procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, l'aggiunto Paolo Guido e il generale del ROS Pasquale Angelosanto.

Questa sera su Rai 1 va in onda L'invisibile, la fiction che ripercorre la cattura di Matteo Messina Denaro.

Il Colonnello scordiense Lucio Arcidiacono, nel film prende il nome di Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale. Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026 – prima serata su Rai 1

