Che delusione per Milly Carlucci scappano tutti | brutto colpo per la conduttrice programma cancellato?

La serata di Milly Carlucci si è trasformata in una delusione. Il suo programma, che si diceva fosse uno dei grandi ritorni della stagione, rischia di essere cancellato dopo che i partecipanti sono scappati tutti. Un brutto colpo per la conduttrice, che aveva puntato molto su quell’evento per rilanciare il suo spazio in tv. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la situazione sembra complicata.

Doveva essere uno dei grandi eventi della prossima stagione televisiva, un ritorno carico di nostalgia e ambizione capace di sfidare a viso aperto la concorrenza del sabato sera. E invece, attorno al nuovo progetto di Milly Carlucci, cominciano ad addensarsi dubbi sempre più pesanti. Tra difficoltà organizzative e adesioni che non arrivano, il rischio è che l'operazione tanto attesa finisca per arenarsi ancora prima di partire. Tutti rispondono di no a Milly Carlucci: che sta succedendo?. L'idea era quella di riportare in vita Canzonissima, storico marchio Rai che ha segnato un'epoca, adattandolo ai tempi moderni e affidandone il timone a una delle conduttrici più solide del servizio pubblico. «Molti artisti hanno già espresso più volte antipatia per i talent-show, così come per i meccanismi di televoto e giurie. » Questa frase riassume bene il clima che si respira attorno al nuovo progetto di Milly Carlucci. L'idea di riportare in tv Canzonissima sembrav

