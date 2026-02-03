Cesena-Pescara anticipo di B senza allenatori!
Questa sera, nel match di anticipo di Serie B tra Cesena e Pescara, le cose sono diverse dal solito. Non ci saranno tifosi ospiti sugli spalti e, sorprendentemente, nessuno dei due allenatori sarà in panchina. La partita si gioca senza le figure di sempre, lasciando spazio a un incontro insolito e carico di incognite.
Senza tifosi ospiti e senza.i due allenatori! Cesena-Pescara, anticipo del prossimo turno di Serie B, non avrà i supporters biancazzurri sugli spalti e nessuno dei due capi allenatori sulle rispettive panchine. Il Giudice Sportivo, al termine della 22a giornata di campionato, ha infatti.
