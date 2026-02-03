Caso Epstein Salvini | non so nulla è un mondo lontano anni luce da me

Salvini si lava le mani sul caso Epstein. In un’intervista a Milano, il leader della Lega ha detto di non sapere nulla e di considerare quella vicenda un mondo lontano da lui. Mentre le opposizioni continuano a chiedergli spiegazioni, lui si limita a ribadire che non ha nulla a che fare con quella storia.

Milano, 3 feb. (askanews) – “Le opposizioni mi chiedono di andare a spiegare qualunque cosa, anche se piove a Milano. Non ho mai conosciuto Esptein, Bannon l’ho incontrato una volta nella vita e non gli ho mai chiesto neanche un caffè. E’ un mondo che mi incuriosisce tra virgolette ma è lontano anni luce da me non ho idea di cosa facessero su quei computer su quell’isola. Se dovessi andare in Parlamento direi che ne so quanto voi, non ne ho la più pallida idea”. Lo ha detto il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini, a Zapping su Radiouno, circa i riferimenti alla sua persona negli Epstein Files e la richiesta delle opposizioni che venga a spiegare in Parlamento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Epstein Salvini

Ultime notizie su Epstein Salvini

