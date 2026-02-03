Dopo la fine della storia con Sara Bluma, Can Yaman torna al centro delle cronache di gossip. Questa volta si parla di una cena con una giovane influencer, segnaliando un possibile nuovo flirt. I paparazzi hanno beccato l’attore turco in compagnia di una ragazza, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La domanda che tutti si fanno è: la sua vita sentimentale sta cambiando ancora?

Dopo la fine della relazione con Sara Bluma su Can Yaman c'è una nuova segnalazione: la cena con una giovane influencer. Chi è lei? Che Can Yaman è l’uomo del momento è un fatto accreditato: prima protagonista della fiction Sandokan andata in onda a dicembre che ha registrato numeri pazzeschi, poi l’annuncio della co-conduzione della prima serata di Sanremo. E ora nuovamente al centro dei gossip per la vita amorosa. La segnalazione circa una presunta nuova fiamma arriva dalla Spagna. Ecco chi è il nome accostato all’attore turco. Dopo la stoia con Sara Bluma, finita pochissimo tempo fa, l’attore sembra non perdere tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Can Yaman ha una nuova fiamma?

