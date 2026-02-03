Il Milan batte 3-0 il Bologna al 'Dall'Ara' e mantiene il ritmo dell’Inter in testa alla classifica. Loftus-Cheek apre le marcature al 20’, Nkunku segna su rigore al 39’ e Rabiot chiude i conti al 48’. I rossoneri continuano a spingere per la vetta, mentre il Bologna fatica a reagire.

Il Milan cala il tris al 'Dall'Ara' contro il Bologna, battuto 3-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek al 20', Nkunku su rigore al 39' e Rabiot al 48', e resta in scia all'Inter capolista. I rossoneri rafforzano il secondo posto in Serie A salendo a 50 punti in classifica e portandosi a -5 dai cugini nerazzurri. Continua il momento negativo dei rossoblù che incappano nella terza sconfitta di fila, restando fermi a quota 30 in decima posizione. La prima chance del match è dei padroni di casa al 4'. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Heggem colpisce di testa: palla oltre la traversa. Passano due minuti e Rowe punta Athekame, rientra sul sinistro e calcia, concludendo alto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bologna-Milan, tris rossonero: Allegri non molla l'Inter

Approfondimenti su Bologna Milan

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: LIVE Bologna-Milan 0-3: Rabiot cala il tris, Casale si mangia il gol. Füllkrug lo sfiora due volte; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Serie A: la classifica; Il Milan sbanca il Dall'Ara: Allegri a +4 sul Napoli e -5 dall'Inter; Bologna-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot firmano il tris al Dall'Ara, rossoneri dominanti e Allegri torna a -5 dall'Inter.

Bologna-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, gli highlightsBologna-Milan di Serie A terminata 0-3. La cronaca minuto per minuto della partita giocata al Dall’Ara. fanpage.it

Tris del Milan contro il BolognaLe tre reti della vittoria sono state segnate da Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. I rossoneri - grazie a questa vittoria contro il Bologna - salgono a 50 punti, quindi a soli 5 punti dall'Inter ... rainews.it

Così. Parlò. Rabiot. Le parole del francese dopo Bologna-Milan, tra Champions e scudetto… #rabiot #bolognamilan #milanpress x.com

Bologna-Milan, marcatori e tabellino https://mdst.it/3ZOGcny #SportMediaset - facebook.com facebook