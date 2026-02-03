Boga affidato a un preparatore | il programma Juve per rimetterlo in condizione Le prime indicazioni dicono che…

La Juventus ha deciso di affidare Boga a un preparatore personale per cercare di recuperarlo al meglio. Le prime indicazioni sono positive: il giocatore sta seguendo un programma specifico, mirato a farlo tornare in forma il prima possibile. La società punta molto su di lui e ha messo in campo tutte le risorse necessarie per riportarlo al massimo delle sue potenzialità. Nei prossimi giorni si saprà se il lavoro cominciato darà i risultati sperati.

Boga affidato a un preparatore: il programma Juve per rimetterlo in condizione. Le prime indicazioni dicono che. L'attaccante è fermo da due mesi. L'identikit di  Jeremie Boga  si sposa perfettamente con il progetto tecnico che Luciano Spalletti ha in mente per la sua Juventus. L'ivoriano rappresenta il profilo ideale: un giocatore capace di creare superiorità numerica attraverso il dribbling, con una profonda conoscenza della Serie A e, soprattutto, un'indole tattica che non ne faccia un ostacolo per la crescita di Kenan Yildiz. L'unica vera incognita riguarda la condizione atletica, minata da due mesi turbolenti al Nizza.

