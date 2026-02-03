Boga affidato a un preparatore | il programma Juve per rimetterlo in condizione Le prime indicazioni dicono che…

La Juventus ha deciso di affidare Boga a un preparatore personale per cercare di recuperarlo al meglio. Le prime indicazioni sono positive: il giocatore sta seguendo un programma specifico, mirato a farlo tornare in forma il prima possibile. La società punta molto su di lui e ha messo in campo tutte le risorse necessarie per riportarlo al massimo delle sue potenzialità. Nei prossimi giorni si saprà se il lavoro cominciato darà i risultati sperati.

Boga affidato a un preparatore: il programma Juve per rimetterlo in condizione. Le prime indicazioni dicono che. L'attaccante è fermo da due mesi. L'identikit di Jeremie Boga si sposa perfettamente con il progetto tecnico che Luciano Spalletti ha in mente per la sua Juventus. L'ivoriano rappresenta il profilo ideale: un giocatore capace di creare superiorità numerica attraverso il dribbling, con una profonda conoscenza della Serie A e, soprattutto, un'indole tattica che non ne faccia un ostacolo per la crescita di Kenan Yildiz. L'unica vera incognita riguarda la condizione atletica, minata da due mesi turbolenti al Nizza. JUVENTUS, FATTA PER BOGA La Juventus ha perfezionato l'acquisto dal Nizza di Jeremie Boga con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto. In caso a fine stagione il club bianconero volesse esercitare l'opzione presente nell'acc

