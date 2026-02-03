Aperifollia al Glass Globe

Una notte sola per festeggiare i nove anni di Aperifollia al Glass Globe di Campi Bisenzio. L’evento si svolgerà il 12 febbraio 2026, con inizio alle 20:30, quando partirà un buffet a 18 euro con consumazione inclusa. La serata proseguirà fino a tarda notte, coinvolgendo tutti in una festa di carnevale, con premi per le maschere più divertenti e originali. I partecipanti potranno divertirsi, ballare e lasciarsi andare, in un mix di allegria e spensieratezza

Una sola notte per festeggiare e divertirsi follemente insieme!!!12 febbraio 2026 al @glassglobedisco di Campi Bisenzio:9 anni di APERIFOLLIA con sorprese per tutticarnevale di giovedi grasso con premi per le maschere più belle e divertenti ore 20:30 folle buffet 18€ con consumazioneore 22:30.

