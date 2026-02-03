Aggredita sul treno da Como a Milano reagisce | lui scappa ma viene fermato dai carabinieri

Una donna è stata aggredita nel serale del 24 gennaio su un treno tra Como e Milano. La passeggera ha reagito all’attacco, facendo scappare l’uomo. Quest’ultimo è stato poi fermato dai carabinieri poco dopo. La scena si è svolta in un clima di paura, ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Momenti di paura nella tarda serata del 24 gennaio a bordo di un treno partito da Como. Una passeggera è stata aggredita mentre viaggiava su un convoglio della linea Como San Giovanni–Milano Rho, ma ha reagito riuscendo a far desistere l'uomo, poi fuggito e fermato poco dopo dai carabinieri.

