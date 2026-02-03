Achille Costacurta relax a Bali e muscoli in mostra | Grazie papà per la genetica

Achille Costacurta si gode il relax a Bali. Il 21enne ha deciso di prendersi una pausa dopo aver provato a meditare per ritrovare se stesso. Ora si rilassa in un resort in Indonesia, sfoggiando muscoli in bella mostra e ringraziando il papà per la genetica.

Dalle vette spirituali dell'India al lusso tropicale dell'Indonesia. Dopo l'interruzione anticipata del ritiro spirituale in India, Achille Costacurta è riapparso sotto il sole di Bali, tra ville da sogno e giardini rigogliosi. Un cambio di scenario radicale che, tuttavia, non ha scalfito la sua dedizione alla forma fisica: anche in vacanza, il 21enne non rinuncia al richiamo della palestra. In una recente storia su Instagram, ha mostrato i quadricipiti distesi su un divano, sfoggiando una muscolatura definita che non è passata inosservata. "Grazie papino per la genetica", ha scherzato il giovane Costacurta chiamando in causa papà Billy, storica bandiera del Milan ed ex azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

