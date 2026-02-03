A10 incidente sul ponte San Giorgio | coda chilometrica un ferito grave

Questa mattina sull'A10 si è verificato un incidente che ha bloccato il traffico sul ponte San Giorgio. L’incidente ha causato una lunga coda di veicoli e un ferito grave è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Incidente stradale con blocco del traffico e coda chilometrica nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, sull'A10. È successo sul ponte San Giorgio, nella carreggiata che porta verso Genova Ovest, verso le 16,30. Un ferito in codice rossoSi è trattato di un tamponamento tra quattro mezzi:

