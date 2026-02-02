Visita guidata al Museo di San Matteo

Questa mattina il Museo di San Matteo apre le sue porte a visitatori e appassionati. Una visita guidata permette di immergersi tra le opere del medioevo, scoprendo tavole dipinte e sculture lignee e marmoree. Le guide spiegano i dettagli e le storie dietro ogni pezzo, rendendo più vivo il percorso tra i colori e le forme di quell’epoca. Un’occasione per conoscere da vicino un patrimonio artistico ricco e affascinante.

Itinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storie. I partecipanti visiteranno il più grande museo di arte medievale d'Italia. Incontreranno artisti di grande rilievo come Giunta Pisano, Nicola Pisano, Simone Martini, Andrea Pisano, Donatello e molti altri.Dove: Museo di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta 2, PisaQuando: sabato 7 febbraio 2026 ore 15.00Quanto: € 17,00 adulti, € 10,00 minori di 18 anni, gratis per bambini sotto i 10 anni se accompagnati.Prenotazione scrivendo a [email protected]

