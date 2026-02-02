va via un top player ma testa e cuore sono grandi acquisti

Questa volta a lasciare il campo è un top player, ma le sue assenze non sono state un problema. La squadra ha dimostrato di saper reggere anche senza di lui, grazie a due acquisti che hanno portato testa e cuore in campo. Il calcio, secondo Liedholm, funziona meglio quando si lotta anche in dieci, e questa partita ne è la prova concreta.

IL COMMENTO. Nils Liedholm, flemmatico provocatore di un calcio capace di sorridere, asseriva con aria convinta che le squadre giocano meglio quando restano in dieci, perché l’inferiorità numerica acuisce concentrazione e spirito di sacrificio. Alberto Zaccheroni, quando la sua Udinese nel 1997 restò in dieci a Torino contro la Juve, anziché togliere un attaccante come tutti avevano sempre fatto tolse un difensore: vinse 3-0 e inventò la difesa a tre. Anche Gigi Delneri a Bergamo faceva talvolta allenare la squadra in 10 contro 12, per essere preparati a tutto e per perfezionare i movimenti. Iperboli, episodi, teorie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

