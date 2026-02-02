Un uomo di 95 anni ha ferito accidentalmente la moglie di 94 anni durante la notte, scambiandola per un intruso. La donna si è svegliata e, nel panico, è stata colpita con un coltello. Ora è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. L’uomo, confuso e agitato, ha chiamato i soccorsi raccontando di aver agito per difesa. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità, che cerca di capire cosa sia successo in quella casa.

Un uomo di 95 anni ha ferito la moglie, 94 anni, con un coltello durante la notte, scambiandola per un intruso. L’episodio si è verificato tra sabato e domenica in una casa a Rovigo, dove i due coniugi vivevano da anni in una routine tranquilla, ma segnata da crescenti difficoltà cognitive. L’uomo, affetto da un iniziale stato di demenza senile, era da tempo preoccupato per la possibilità di furti in casa. Questa ansia lo aveva portato a tenere un coltello a portata di mano, posizionato sul comodino accanto al letto, come misura di autodifesa. La notte in questione, la donna si è alzata per andare in bagno, muovendosi in silenzio nel corridoio buio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo confonde moglie con intruso durante notte d’ansia, colpita accidentalmente al risveglio

In un'epoca in cui la tecnologia rivoluziona la sanità, il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Stefano introduce un innovativo protocollo che unisce strumenti digitali e attenzione umana.

