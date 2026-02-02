Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi possono già segnare in agenda la replica dell’ultima puntata. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, e chi si è perso l’episodio inedito può recuperarlo facilmente. La replica sarà disponibile in vari orari e piattaforme, così da permettere a tutti di seguire le storie dei protagonisti e le scelte che si sono fatte.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l'opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.

