Un Posto al Sole trame future | Eduardo si allontana da Stella e lei si vendica

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Eduardo Sabbiese deciderà di allontanarsi da Stella. La sua scelta farà infuriare lei, che risponderà con una vendetta. I fans della soap si preparano a nuovi colpi di scena che cambieranno le dinamiche tra i personaggi.

In arrivo grandi colpi di scena per i fans di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate Upas in onda su Rai Tre assisteremo a una decisione di Eduardo Sabbiese, che finirà per scatenare la sete di vendetta in Stella. Ma coa accadrà? Scopriamolo insieme. Un Posto al Sole: Eduardo prende le distanze da Stella. Sabbiese sta attraversando un periodo di profonda crisi. La sua “sete di soldi” e l’attrazione per Stella, lo spingono in una direzione che potrebbe portarlo a perdere tutto ciò che ha faticosamente conquistato. Nelle prossime puntate Upas lo vedremo infatti talmente infatuato dal denaro, da arrivare a progettare una nuova rapina seppur senza l’appoggio dello “zietto” Rino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Le prossime puntate di Un Posto al Sole riservano sorprendenti colpi di scena.

Un posto al sole, puntata 9/12: Eduardo e Stella vicini, Filippo torna ai Cantieri

