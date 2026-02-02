Tutto quel che c’è di sbagliato nelle parole di Meloni e della destra sugli scontri di Torino

La situazione a Torino si fa sempre più tesa dopo gli scontri di ieri. Meloni non ha preso una posizione chiara, non ha espresso solidarietà ai manifestanti pacifici e ha parlato solo a un pezzo di Paese. Invece di condannare le violenze, ha distribuito responsabilità agli oppositori. La piazza si chiede se questa linea aiuterà a calmare gli animi o a peggiorare la situazione.

Non ha espresso solidarietà ai manifestanti pacifici aggrediti, ha parlato solo a un pezzo di Paese, ha distribuito responsabilità degli scontri ai partiti di opposizione: difficile rispondere peggio di così. E il motivo di questa risposta è molto semplice.🔗 Leggi su Fanpage.it

Abbiamo finalmente avuto l’opportunità di interpellare Giorgia Meloni riguardo alla vicenda di Paragon e delle intercettazioni con Graphite.

Tutto quel che c’è di sbagliato nelle parole di Meloni e della destra sugli scontri di TorinoNon ha espresso solidarietà ai manifestanti pacifici aggrediti, ha parlato solo a un pezzo di Paese, ha distribuito responsabilità degli scontri ai partiti ... fanpage.it

