La squadra di Cristian Chivu ha conquistato tre punti importanti allo Zini contro il Milan, chiudendo con un +8 in classifica. Nonostante un finale teso, il tecnico sottolinea come il gruppo abbia capito i momenti cruciali e trovato le strategie giuste per portare a casa la vittoria. La parola chiave rimane la maturità, un obiettivo che la squadra sembra aver raggiunto passo dopo passo.

Maturità è la parola chiave per Cristian Chivu. Nonostante un finale turbolento. Il +8 sul Milan guadagnato allo Zini è lì da vedere, dopo aver ritrovato i tre punti anche in Champions: "La squadra ha capito i momenti e trovato le modalità per vincere. Siamo stati un po’ orizzontali, lenti, mancavano energie. E nella ripresa potevamo gestire meglio il possesso, non avere fretta di andare in verticale. In certe fasi non bisogna pensare alla bellezza, ma alla concretezza. È normale, comunque: l’importante era vincere". Concetto risultatista, per un giochista: anche ieri, 70% di possesso, 16-9 il conteggio dei tiri (anche se, in porta, 3-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tre passi sulla strada della maturità: "Ma meglio essere concreti che belli"

