Sparano ancora sulla polizia

Nuova sparatoria a Rogoredo, dove un cinese irregolare ha rapinato una guardia giurata e ha aperto il fuoco sugli agenti. La polizia è riuscita a salvarsi per miracolo, ma ora sono sotto indagine. Nel frattempo, nel centro di Milano, un ragazzo è stato accoltellato in strada.

Di nuovo Rogoredo: cinese irregolare rapina guardia giurata e apre il fuoco sugli agenti. Salvi per miracolo, reagiscono: finiranno indagati? Sempre nel capoluogo, ragazzo accoltellato in pieno centro. E il Pd locale aveva appena manifestato contro l’Ice di Trump.. Questa volta l’arma non era finta. Il presidio del territorio è a rischio. È ora che la sinistra ammetta il legame tra l’escalation di violenza e l’immigrazione.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

