Nuova sparatoria a Rogoredo, dove un cinese irregolare ha rapinato una guardia giurata e ha aperto il fuoco sugli agenti. La polizia è riuscita a salvarsi per miracolo, ma ora sono sotto indagine. Nel frattempo, nel centro di Milano, un ragazzo è stato accoltellato in strada.

Di nuovo Rogoredo: cinese irregolare rapina guardia giurata e apre il fuoco sugli agenti. Salvi per miracolo, reagiscono: finiranno indagati? Sempre nel capoluogo, ragazzo accoltellato in pieno centro. E il Pd locale aveva appena manifestato contro l’Ice di Trump.. Questa volta l’arma non era finta. Il presidio del territorio è a rischio. È ora che la sinistra ammetta il legame tra l’escalation di violenza e l’immigrazione.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sparano ancora sulla polizia

Durante la celebrazione dell'Hanukkah a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney, due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, causando dieci morti e dodici feriti.

Argomenti discussi: Scontro Minnesota-governo Usa, accuse a Trump: 'Abuso di potere'; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; È indagato per omicidio volontario, il poliziotto che ha sparato e ucciso un marocchino di 28 anni il quale, durante un servizio di controllo antidroga in via Impastato (nel quartiere milanese di Rogoredo), gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a sal.

C’è ancora chi si chiede perché in certe situazioni i poliziotti sparano?Giudicare a freddo è tutto infinitamente più facile. Si è calmi, si soppesa ogni singolo aspetto, si valutano le varie opzioni ... romait.it

Torino odia, la polizia non può sparare (ma avrebbe dovuto)Parafrasando il celebre film Milano odia: la polizia non può sparare, le immagini drammatiche arrivate da Torino raccontano una violenza brutale e soprattutt ... infodifesa.it

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Sparano ancora sulla polizia Di nuovo Rogoredo: cinese irregolare rapina guardia giurata e apre il fuoco sugli agenti. Salvi per miracolo, reagiscono: finiranno indagati Sempre nel capoluogo, ragazzo accoltellato in pieno c - facebook.com facebook

Ruba una pistola e spara contro gli agenti, la polizia risponde al fuoco: 25enne ferito gravemente a Milano – video x.com