Scomparso a Scafati lo scrittore Acerra voce autentica della storia e della cultura del territorio

A Scafati, la comunità si sveglia con il dolore per la scomparsa di Carlo Acerra, uno degli ultimi testimoni della storia e della cultura del territorio. Lo scrittore aveva 91 anni e lascia un vuoto enorme tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato. La città ricorda con affetto la sua figura, che ha sempre portato avanti le tradizioni e le storie di Scafati con passione e dedizione.

Scafati piange la scomparsa di Carlo Acerra, scrittore e testimone vivente della storia locale, morto all’età di 91 anni. I funerali, celebrati nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026 nella chiesa di San Francesco di Paola, hanno attirato un’ampia folla, segno di un lutto condiviso che va oltre il dolore personale. Acerra non era solo un autore, ma un custode della memoria collettiva di una città che ha attraversato trasformazioni profonde nel Novecento. La sua figura, radicata nel tessuto sociale e culturale di Scafati, rappresentava un ponte tra passato e presente, tra tradizione e cambiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scomparso a Scafati lo scrittore Acerra, voce autentica della storia e della cultura del territorio. Approfondimenti su Scafati Acerra Maura, la voce autentica della città Terni, iniziativa ‘Boccaccio 650’: “Celebriamo lo scrittore e poeta tra i più influenti della storia letteraria mondiale” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Scafati Acerra Argomenti discussi: Scafati, camionisti in raduno davanti al cimitero per ricordare Raffaele Pagano. La compagine dell'Agro è stata superata 81-80 #Scafati - facebook.com facebook

