Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Oggi l’energia elettrica ha registrato un aumento nel mercato libero. Il prezzo più rilevante, il PUN, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia, si è alzato rispetto ai giorni scorsi. Le bollette potrebbero risentirne già a partire dal prossimo ciclo di fatturazione.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euroMWh, è il riferimento principale per il mercato libero e per la formazione delle tariffe finali. Al 2 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,140 €kWh (140,36 €MWh), in crescita rispetto ai valori di inizio anno ma ancora lontano dai picchi registrati nel biennio 2022-2023. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la determinazione delle offerte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA
Ultime notizie su Prezzo Unico Nazionale
Argomenti discussi: Cheap argento valutazione oggi Hotsell L argento adesso corre piu veloce dell oro prezzi al record dal 2021 Il Sole 24 ORE; L’oro ha battuto l’ennesimo record che sembrava insuperabile; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Le Borse oggi, 30 gennaio. L’Europa accelera dopo l’annuncio di Warsh alla Fed, il dollaro recupera.
L’inefficenza economica del sistema: non curarsi oggi costa il triplo domani allo Stato (e al cittadino) - facebook.com facebook
oggi nuvoloso con qualche pioggia in mattinata sulla costa e sulle zone adiacenti; nel pomeriggio piogge sparse soprattutto sul centro-sud della regione. Sabato e domenica nuvoloso ma con basso rischio di pioggia. lamma.toscana.it/meteo/bolletti… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.