Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi l’energia elettrica ha registrato un aumento nel mercato libero. Il prezzo più rilevante, il PUN, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia, si è alzato rispetto ai giorni scorsi. Le bollette potrebbero risentirne già a partire dal prossimo ciclo di fatturazione.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euroMWh, è il riferimento principale per il mercato libero e per la formazione delle tariffe finali. Al 2 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,140 €kWh (140,36 €MWh), in crescita rispetto ai valori di inizio anno ma ancora lontano dai picchi registrati nel biennio 2022-2023. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la determinazione delle offerte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

