Il Marsiglia riceve il Rennes negli ottavi di finale di Coppa di Francia. La squadra di De Zerbi cerca di riscatto dopo aver subito due gol dal Paris FC nell’ultimo turno di campionato. La partita si preannuncia combattuta, con il Marsiglia che vuole confermare il suo buon momento in casa. Pronostico in equilibrio, con il risultato che potrebbe assomigliare a quello del campionato, dove le due squadre si sono già affrontate.

Marsiglia-Rennes è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla Farsi riprendere due gol da Paris FC, nel corso dell’ultimo turno di campionato, non è stato semplice da digerire per De Zerbi. Eliminato dalla Champions League la scorsa settimana e adesso alle prese con dei problemi dentro la squadra che lui ha rispedito al mittente. “La squadra è con me” ha detto. Ma ci sono state delle ore in cui sembrava potesse esserci un addio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Rennes nelle ultime uscite ha fatto malino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Rennes: finisce come in campionato (in casa)

Approfondimenti su Marsiglia Rennes

La sfida tra Fiorentina e Como, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si terrà martedì alle 21:00.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pronostico Bari-Palermo - facebook.com facebook