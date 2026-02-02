Pronostico Bologna-Milan | Allegri ritocca il record

Questa sera alle 20:45 si gioca Bologna-Milan, una partita importante della ventitreesima giornata di Serie A. Allegri ha deciso di fare qualche cambio nella formazione e punta a ritoccare il suo record personale. I tifosi sono curiosi di vedere se i rossoneri riusciranno a conquistare i tre punti in trasferta, in una sfida che promette emozioni.

Bologna-Milan è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sei vittorie e cinque pareggi fuori casa. Imbattibilità dalla prima giornata di campionato. Mai nessuna sconfitta lontano da San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri, sfruttando questi numeri, è l’unica squadra rimasta davvero in corsa per lo scudetto. Sì, manca ancora tantissimo alla fine della stagione ma l’Inter non molla la presa e non sembra avere nessuna intenzione – e non arrivano nemmeno segnali di questo genere – di farlo da qui alla fine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

CONFERENZA STAMPA ALLEGRI [PRE MILAN BOLOGNA]

Bologna-Milan: Allegri insegue l’Inter, Italiano cerca la svolta al Dall’AraBologna-Milan chiude la 23ª giornata di Serie A martedì 3 febbraio alle 20:45. Allegri insegue l'Inter a -8, Italiano cerca punti per l'Europa. Diretta su DAZN. lifestyleblog.it

Scommesse Serie A: Bologna-Milan, Allegri vuole restare nella scia dell’Inter. I pronostici di NetwinScommesse Serie A: Bologna-Milan, Allegri vuole restare nella scia dell’Inter per tenere vive le ambizioni di scudetto. I pronostici di Netwin. agimeg.it

