Pronostici di oggi 2 febbraio | il lunedì dei posticipi con Udinese-Roma e la Serie C

Ecco il riepilogo dei pronostici di oggi, 2 febbraio. La Roma va a Udine per cercare di conquistare punti importanti, mentre l’Udinese si prepara a mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi. Il match si preannuncia combattuto e aperto a ogni risultato.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 2 febbraio. La Roma a Udine per continuare a lottare per un piazzamento Champions ma l’Udinese ovviamente proverà a rendergli la vita difficile. Poi Sunderland-Burnley, Casa Pia-Porto, AVS SAD-Sporting Braga, Maiorca-Siviglia, Botosani-Otelul Galati e la Serie C. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lunedì sera l’Udinese riceve la Roma al Bluenergy Stadium.

