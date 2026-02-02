Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che docenti, personale educativo e ATA potranno usufruire di 150 ore di permesso retribuito all’anno. Questi permessi servono a frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale. La misura mira a garantire che chi lavora nella scuola possa migliorare le proprie competenze senza perdere retribuzione. Le modalità di richiesta e i criteri variano a seconda dei contratti regionali, ma l’obiettivo è assicurare più opportunità di crescita per il personale scolastico.

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale. L'articolo Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

