Perché non dovresti mai condividere sui social foto di carte d'imbarco e passaporto

Molti viaggiano e condividono sui social le foto di carte d'imbarco o passaporti senza pensarci due volte. Ma questa abitudine può mettere a rischio i dati personali. Le persone non si rendono conto che, pubblicando queste immagini, rendono facilmente accessibili informazioni che potrebbero essere usate per furti d'identità o truffe. È meglio evitare di postare documenti di viaggio online, anche se sembra una foto innocua.

Avete mai condiviso una foto della carta d'imbarco o del passaporto prima di una partenza? Ecco per quale motivo è un'abitudine super rischiosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su carte imbarco privacy

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su carte imbarco privacy

Argomenti discussi: Perché i LiDAR delle auto possono danneggiare le fotocamere degli smartphone; Cosa non fare se ti svegli di notte e non riesci a riaddormentarti; Pane: 2 errori da NON fare quando lo mangi con la crosta; Perché i finestrini degli aerei vengono puliti con l’acqua frizzante.

Perché non dovresti mai puntare lo smartphone verso un'auto modernaI sensori LiDAR delle auto possono danneggiare le fotocamere degli smartphone: ecco perché succede e quali precauzioni prendere. smartworld.it

Perché non dovresti mai rinunciare a una crema contorno occhi: il segreto per uno sguardo giovane e luminosoOcchiaie, borse, rughe sottili, pelle disidratata: se c’è una zona del viso che non perdona, è quella del contorno occhi. Spesso trascurata nella routine di bellezza, questa parte del volto è fino a ... blitzquotidiano.it

Prima di portarti dalla persona giusta, l’universo ti mette alla prova e ti rompe un po’ dentro: ti fa amare chi non ti ricambia, ti fa restare dove invece dovresti andartene, ti insegna quanto pesa un’assenza e quanto vale, davvero, una carezza. # facebook