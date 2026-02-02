Perché non dovresti mai condividere sui social foto di carte d'imbarco e passaporto

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti viaggiano e condividono sui social le foto di carte d'imbarco o passaporti senza pensarci due volte. Ma questa abitudine può mettere a rischio i dati personali. Le persone non si rendono conto che, pubblicando queste immagini, rendono facilmente accessibili informazioni che potrebbero essere usate per furti d'identità o truffe. È meglio evitare di postare documenti di viaggio online, anche se sembra una foto innocua.

Avete mai condiviso una foto della carta d'imbarco o del passaporto prima di una partenza? Ecco per quale motivo è un'abitudine super rischiosa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su carte imbarco privacy

Il video che spiega perché non dovresti pubblicare foto dei tuoi figli sui social

Sarcina su Clizia Incorvaia: “L’ho denunciata perché mettere le foto dei figli sui social è sbagliato”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su carte imbarco privacy

Argomenti discussi: Perché i LiDAR delle auto possono danneggiare le fotocamere degli smartphone; Cosa non fare se ti svegli di notte e non riesci a riaddormentarti; Pane: 2 errori da NON fare quando lo mangi con la crosta; Perché i finestrini degli aerei vengono puliti con l’acqua frizzante.

perché non dovresti maiPerché non dovresti mai puntare lo smartphone verso un'auto modernaI sensori LiDAR delle auto possono danneggiare le fotocamere degli smartphone: ecco perché succede e quali precauzioni prendere. smartworld.it

Perché non dovresti mai rinunciare a una crema contorno occhi: il segreto per uno sguardo giovane e luminosoOcchiaie, borse, rughe sottili, pelle disidratata: se c’è una zona del viso che non perdona, è quella del contorno occhi. Spesso trascurata nella routine di bellezza, questa parte del volto è fino a ... blitzquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.