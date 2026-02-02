Capita spesso di confrontarsi con persone che, anche quando hanno torto, riescono a far sembrare il contrario. Questo trucco si chiama “frittata girata” ed è un modo per spostare la colpa e sentirsi sempre nel ruolo della vittima. È un meccanismo che molti narcisisti usano per difendersi e controllare gli altri, lasciando chi li sfida confuso e in colpa.

Ti è mai capitato di discutere con qualcuno che ha palesemente torto, ma che in pochi minuti riesce a ribaltare la frittata facendoti sentire in colpa? Se la risposta è sì, potresti aver avuto a che fare con la Tendenza alla Vittimizzazione Interpersonale. Un recente studio pubblicato su Personality and Individual Differences ha gettato luce su un paradosso psicologico inquietante: molti narcisisti non si sentono affatto superiori, ma profondamente e costantemente feriti dal mondo. Dimentica lo stereotipo del narcisista arrogante e pieno di sé. Esiste una variante definita “narcisismo vulnerabile”, caratterizzata da un’estrema fragilità e da una bassa autostima mascherata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Perché i narcisisti si sentono sempre vittime? Il meccanismo della "frittata girata" è perverso

