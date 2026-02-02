Perché hanno ucciso Gandhi? La verità dietro l'uomo della Pace

La domanda su perché abbiano ucciso Gandhi rimane ancora aperta. Non si tratta di un filosofo che lascia solo parole, ma di un uomo che ha ispirato grandi cambiamenti. Mentre Martin Luther King lotta contro il razzismo negli Stati Uniti o Mandela guida il Sudafrica oltre l’apartheid, Gandhi continua a essere un simbolo di lotta per la pace e la giustizia.

Gandhi non era un filosofo da aforismi. Quando Martin Luther King sfida il razzismo negli Stati Uniti, o Mandela conduce il Sudafrica oltre l'apartheid, stiamo guardando la sua eredità in azione. Argomenti discussi: 58 anni fa l' assassinio di Gandhi. La rivoluzione della non violenza (Laura Tussi); La ricostruzione dell'assassinio di Gandhi e il vero volto del Mahatma, leader della nonviolenza; A Rai Storia il Corriere ricorda l'omicidio di Gandhi: quinta puntata; L'omicidio di Mahatma Gandhi. Oggi ricordiamo Mahatma Gandhi, ucciso a New Delhi il 30 gennaio 1948 da un fanatico che vedeva nella sua scelta di pace un tradimento. Avvocato, giornalista, guida spirituale e leader di una nazione, Gandhi ha lasciato al mondo una lezione senza tempo. #30GENNAIO 1948 La "grande anima" Gandhi, padre dell'indipendenza dell' #India, viene ucciso con 3 colpi di pistola a Nuova Delhi durante la preghiera. L'assassino è Nathuram Godse, un nazionalista indù radicale di ideologia Hindutva.

