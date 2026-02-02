La corsa per le candidature nel Pd irpino si fa sempre più frenetica. La settimana in arrivo sarà decisiva, dicono i dirigenti, anche se ormai il tempo stringe e le possibilità di sedie sono poche. In provincia, tutti sanno che bisogna affrettarsi: se si aspetta troppo, potrebbe essere troppo tardi. La partita è aperta, ma i margini si riducono giorno dopo giorno.

Nel Pd provinciale parlano di settimana decisiva. Di solito lo si dice quando si è già in ritardo. Qui il ritardo ha pure una data di scadenza. Il congresso doveva farsi, poi si è fermato. L’improvvisa morte dell’ex tesoriere Michelangelo Ciarcia ha rimesso tutto nel cassetto. Ora si prova a riaprire. Al tavolo devono sedersi il segretario regionale Piero De Luca e i due candidati: Marco Santo Alaia, lista Tempi nuovi, e Pellegrino Palmieri, Radici e futuro. L’idea è semplice: farne restare uno solo. La formula gira da giorni. Palmieri fa un passo di lato, entra nella squadra di Alaia, quello che oggi ha più numeri.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Pd Irpino

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pd Irpino

Argomenti discussi: Pd irpino, il tempo stringe e le sedie sono poche; Stroncato da un infarto fulminante, muore nella notte Michelangelo Ciarcia; Scomparsa Michelangelo Ciarcia, il PD: Sgomenti e atterriti, la nostra comunità perde un uomo leale e generoso; L'Irpinia piange Michelangelo Ciarcia, storico esponente del Partito Democratico.

Meteo Irpino - Situazione e Previsioni - Giovedì 29 Gennaio 2026 - Veloce vortice depressionario attraversa le nostre zone, con fenomeni e vento teso, in assorbimento ore centrali e prime aperture dal primo pomeriggio. Come indicato, nemmeno il tempo di a - facebook.com facebook