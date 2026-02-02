Oroscopo del 3 Febbraio 2026 Luna in Vergine e Marte in Scorpione

Questa mattina a Roma i cittadini si svegliano con una giornata di cambiamenti. La Luna si trova in Vergine e Marte in Scorpione, portando energia diversa rispetto ai giorni scorsi. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione ai dettagli e di agire con determinazione. La giornata si presenta intensa, con possibilità di scoperte e decisioni importanti.

Il Cielo sopra Roma: Analisi Astrale del Giorno Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Il cielo di questo martedì 3 febbraio segna un cambio di passo importante. La Luna entra nel segno della Vergine, portando un’ondata di precisione, ordine e dedizione al dettaglio nelle strade della nostra Capitale. È il momento ideale per rimettere ordine nelle scartoffie, pianificare l’agenda settimanale o dedicarsi alla cura della salute. Tuttavia, il sestile con Marte in Scorpione aggiunge un pizzico di pepe: non ci accontenteremo della superficie, ma cercheremo la verità in ogni situazione, sia nel lavoro che negli affetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

