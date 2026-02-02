Nuovo sostegno alle imprese marchigiane | bando 2026 per l’adozione del fotovoltaico in programma per il prossimo anno

Le imprese marchigiane potranno iniziare a investire nell’energia solare già dal prossimo anno. È stato annunciato un nuovo bando per il 2026 che sostiene l’adozione del fotovoltaico. Le aziende potranno quindi chiedere i fondi per installare pannelli solari e promuovere la produzione di energia pulita. La misura mira a incentivare lo sviluppo sostenibile nelle Marche e a favorire l’autonomia energetica delle imprese locali.

Le imprese marchigiane potranno avviare entro il prossimo anno nuovi investimenti in energia solare grazie a un nuovo bando dedicato all'adozione del fotovoltaico, in programma per il 2026. Il bando, che entrerà in vigore a partire dal 2 marzo, si rivolge alle piccole e medie imprese della regione che intendono installare impianti fotovoltaici per ridurre i costi energetici, aumentare l'autoproduzione rinnovabile e migliorare la sostenibilità operativa. Il programma è strutturato come un sostegno finanziario integrato, che combina un contributo regionale in conto interessi con un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito.

