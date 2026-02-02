Nauticsud mercoledì al Teattro Mediterraneo la presentazione della 52? edizione

Mercoledì mattina a Palazzo Mediterraneo si terrà la conferenza stampa per annunciare la 52esima edizione di Nauticsud. L’evento si svolgerà il 4 febbraio alle 10,30 e rappresenta un appuntamento importante per il settore nautico. Gli organizzatori sveleranno i dettagli di questa nuova edizione, che promette di attirare molti appassionati e professionisti del mare.

Si svolgerà mercoledì 4 febbraio, alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della 52? edizione del Nauticsud. Alla presentazione della manifestazione, che si terrà in sala Italia al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, saranno il presidente di Afina, Gennaro Amato, e i vertici di MdO, il presidente Remo Minopoli e la CD Maria Caputo, organizzatori del prestigioso salone nautico, ad accogliere le Istituzioni, i Comandanti delle Forze Armate di territorio e la stampa. Durante la conferenza di presentazione del 52° Nauticsud, oltre ai contenuti della manifestazione, saranno presentate anche alcune novità portate al salone dalle aziende espositrici che hanno aderito a questo importante evento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 4 febbraio, al Teatro Mediterraneo di Napoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 52ª edizione del Nauticsud.

