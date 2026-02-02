Nancy Brilli | Mio figlio? Un miracolo A Ballando si prendono troppo sul serio

Nancy Brilli si apre sulla maternità e sulla sua esperienza a Ballando con le stelle. L’attrice, attualmente in scena con

Nancy Brilli è in tournée con lo spettacolo Il Padrone in cui interpreta Immacolata, una donna che non esita a definire una iena, una donna ripugnante "tanto distante dal mio modo di essere. Io nella vita finora più che fare torti gli ho subiti", ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Il primo che ho subito? La perdita di mia madre quando avevo 10 anni, talmente grosso che ho cancellato tutti i ricordi dell'infanzia che la riguardavano, non l'ho mai nemmeno sognata" ha ricordato Nancy Brilli. "Non sono riuscita nemmeno con l'ipnosi a recuperare le immagini di mia madre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

