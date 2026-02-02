Maxi sequestro di gasolio di contrabbando | indagato imprenditore e altri 4

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 180 mila litri di carburanti di contrabbando a San Marco Evangelista. Tra i materiali sequestrati ci sono 155 mila litri di gasolio, principalmente “Designer Fuel”, più olio lubrificante e altri prodotti energetici. Un imprenditore e altri quattro persone sono stati iscritti nel registro degli indagati. L’operazione rientra in un’azione più ampia contro il traffico illecito di carburanti.

Maxi sequestro di carburanti a San Marco Evangelista da parte della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro circa 184mila litri di prodotti energetici, tra cui 155mila litri di gasolio per autotrazione "Designer Fuel", 11mila litri di olio lubrificante e 18mila litri di additivo, per un'evasione d'imposta stimata in circa 120mila euro. Il carburante era stoccato in tre autocisterne con targa italiana e in 163 contenitori in plastica da mille litri ciascuno, ed era destinato alla commercializzazione illecita. L'operazione è stata condotta dai Finanzieri del Gruppo di Nola nel corso di un servizio di controllo sul territorio.

