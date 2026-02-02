Marche rischio di frane e alluvioniper più di sette residenti su 100La mappa dei territori più esposti

La regione Marche si trova in una soglia di allerta alta, con più di un residente su sette a rischio di frane e alluvioni. Le piogge intense e le continue frane hanno portato a una mappa che evidenzia le zone più vulnerabili, dove i territori sono sotto osservazione costante. Gli eventi di Niscemi, in Sicilia, hanno fatto il giro del web, ma in queste zone si lotta ogni giorno contro il pericolo di crolli e allagamenti. La preoccupazione cresce tra i cittadini e le autorità, che cercano di mettere in sicurezza le aree più a rischio.

Le sequenze di palazzine alte tre piani che sprofondano nel precipizio aperto dopo una frana, rilanciate da Niscemi (Sicilia) in tutto il mondo via web e tv, ci ricordano con una rappresentazione plastica che quasi tutti i Comuni d'Italia (il 94%) hanno almeno un lembo del loro territorio inserito in aree a rischio idrogeologico, esposte al pericolo di frane o alluvioni. Più di sette marchigiani su 100 abitano in territori non del tutto sicuri, secondo il dato che emerge dal rapporto Ispra 2024 su "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio", un report triennale presentato nel luglio scorso a Roma dall'Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale.

