Liste di prof di sinitra il caso al centro di un' inchiesta di Report

Questa mattina il caso delle liste di professori di sinistra al liceo Leopardi Majorana è finito sotto i riflettori. Report ha avviato un’inchiesta dopo le polemiche scoppiate tra studenti e genitori, che chiedono trasparenza e chiarimenti. La scuola è nel caos e le accuse di favoritismi stanno alimentando il dibattito pubblico. Ora si aspettano risposte ufficiali da parte delle autorità scolastiche.

Il caso delle liste di “professori di sinistra", partito dal liceo Leopardi Majorana e ormai diventato un caso nazionale. Se n'è occupato anche Report, nella puntata di domenica 1 febbraio andata in onda su Rai3. Il team guidato da Sigfrido Ranucci è arrivato in città per intervistare il professor Paolo Venti, il docente che ha reso pubblico il questionario dei giovani di estrema destra di Azione Studentesca. "La nostra - ha spiegato Venti - è una scuola libera in cui il dibattito e la discussione sono sempre rispettosi e in cui si fa democrazia. Il pericolo è politico, che si vengano a creare degli elenchi di persone ‘sospette’ e non si sa che fine faranno queste liste.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Leopardi Majorana Carne scaduta e rimessa in vendita al centro di un'inchiesta di Report, la merce manipolata e ricongelata “Liste d'attesa interminabili, pazienti fantasma, agende chiuse e prenotazioni che non funzionano". Parma bocciata dall'inchiesta di Report La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Leopardi Majorana Argomenti discussi: Questionario su prof di sinistra, il Ministero avvia accertamenti. Frassinetti: Verifica dei fatti. Sarebbe iniziativa autonoma, non liste di proscrizione; Le liste proscrizione di Azione Studentesca: la scuola non ci sta; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra; I docenti contro censimento prof di sinistra: Liste di proscrizione. Valditara avvia accertamenti. LISTE DI PROSCRIZIONE vs PROF DI SINISTRA/ Il solito boomerang della destra che aiuta i maître à penserDi prof di sinistra intolleranti ce ne sono, ma pretendere di segnalarli con una iniziativa che produce di fatto liste di proscrizione, è un boomerang ... ilsussidiario.net Pordenone, il prof che ha denunciato le liste di Azione studentesca contro i docenti di sinistra: IllegalePaolo Venti, l'insegnante che ha denunciato il manifesto di Azione studentesca affisso in un liceo di Pordenone, in cui si chiedeva di segnalare eventuali ... fanpage.it “Segnala il prof di sinistra”, volantini di Azione Studentesca anche nelle scuole di Cesena. I Giovani Democratici: “No a liste di proscrizione” - facebook.com facebook Da questa Pietra, 4 giorni fa, è scoppiato il caso nazionale dei giovani meloniani che nelle scuole invitano gli studenti alla delazione e alle liste di proscrizione contro i prof di sinistra. Grazie ai colleghi, ai politici, @Anpinazionale , sindacati, che si sono mossi. x.com

