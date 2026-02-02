Lettera all' assessore Boni sul degrado e i disagi a Pratantico

Una docente in pensione di Pratantico 5a ha scritto all’assessore Boni per denunciare il peggioramento delle condizioni del quartiere. Nella sua lettera, parla di degrado e disservizi che si fanno sempre più evidenti, segnalando come le strade e gli spazi pubblici siano lasciati nell’incuria da tempo. La residente chiede interventi concreti per migliorare la situazione e ridare decoro alla zona.

Ill.mo assessore Filippo Boni, sono una docente di geografia a riposo e autrice di libri. Sono residente da anni in località Pratantico 5a, dove il degrado urbano e i disservizi sono gravi e crescenti. Sono anziana e con difficoltà di deambulazione. Ho avuto il piacere di conoscerla durante la campagna elettorale e mi rallegro per la sua nomina di assessore a viabilità, mobilità e trasporti, porgendole i migliori auguri di buon lavoro. Allego alcune foto del marciapiede stradale di Pratantico nei giorni piovosi, nel tratto che porta al capolinea degli autobus. Buche e radici rischiano di far cadere i pedoni, mentre le pozzanghere lungo la pericolosa strada statale (dove sfrecciano le macchine) provocano vere "docce" ai passanti! Segnalo inoltre il grave disservizio della linea urbana N nei festivi: l'ultima corsa dalla stazione di Arezzo verso Pratantico è alle 18,55! In passato, prima che i mezzi pubblici toscani passassero ai Francesi, c'era la linea 6 fino alle 20,30.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

