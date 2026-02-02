Le Relazioni difettose | l’arte di tenerti lì senza sceglierti

Cara Ester, tornano i problemi nelle relazioni. Questa volta, ti scrivo perché anche io sono in difficoltà: voglio capire cosa succede, ma non riesco a uscire da questo circolo. Conosco un ragazzo, R., e sembra che anche lui si trovi nello stesso limbo. La situazione è complicata, e non sembra ci siano vie d’uscita facili.

C ara Ester, ci risiamo. Mi aggiungo all’infinito elenco di chi vorrebbe capire, ma non ci riesce. Conosco questo ragazzo, R., durante un evento di lavoro: ci guardiamo e c’è la scintilla. Lui parigrado del mio capo, lo seguo sul suo profilo (con tanto di spunta blu) di IG e lui mi risegue, mettendo anche un cuore tattico a un post non recente che mi ritraeva in vacanza. Da lì inizio a fare storie, di cui lui non ne perde una, ma ancora nulla. Esco dal guado e gli commento una storia, rigorosamente non “di lavoro”, e iniziamo a parlare. Come amare (senza smarrirsi) nell’era delle relazioni liquide X Messaggi, cuori e promesse sospese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

