Le prime pagine di oggi
Le violenze di sabato a Torino hanno scatenato reazioni di ogni tipo. Testimoni e cittadini raccontano quello che hanno visto, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sugli scontri. Intanto, in carcere, Trentini si trova ancora sotto interrogatorio, e il suo caso sta facendo discutere. Chiudono le prime pagine anche la vittoria di Alcaraz agli Australian Open, che ha conquistato un nuovo traguardo nel tennis internazionale.
Le reazioni alle violenze durante la manifestazione di sabato a Torino, il racconto della detenzione di Trentini, e la vittoria di Alcaraz agli Australian Open La notizia principale in apertura sui giornali di oggi sono le reazioni alle violenze contro la polizia durante la manifestazione di sabato a Torino in sostegno al centro sociale Askatasuna sgomberato a dicembre, con la visita della presidente del Consiglio Meloni ai feriti in ospedale, nuove norme sulla sicurezza allo studio da parte del governo e l’arresto di uno dei presunti responsabili. I giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Juventus nelle partite del campionato di Serie A maschile di calcio e il petardo lanciato dai tifosi interisti che ha colpito il portiere della Cremonese Audero. 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
Ultime notizie su Torino Manifestazione
Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° febbraio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 28 gennaio; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi.
Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 30 gennaio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... calcionews24.com
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 1 febbraio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com
RASSEGNA STAMPA 1 FEBBRAIO Buona domenica con le prime pagine dei quotidiani sammarinesi e riminesi oggi in edicola. Sfogliale tutte qui: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com facebook
Le prime pagine dei quotidiani italiani e locali. #1febbraio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.