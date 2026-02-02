Le prime pagine di oggi

Le violenze di sabato a Torino hanno scatenato reazioni di ogni tipo. Testimoni e cittadini raccontano quello che hanno visto, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sugli scontri. Intanto, in carcere, Trentini si trova ancora sotto interrogatorio, e il suo caso sta facendo discutere. Chiudono le prime pagine anche la vittoria di Alcaraz agli Australian Open, che ha conquistato un nuovo traguardo nel tennis internazionale.

La notizia principale in apertura sui giornali di oggi sono le reazioni alle violenze contro la polizia durante la manifestazione di sabato a Torino in sostegno al centro sociale Askatasuna sgomberato a dicembre, con la visita della presidente del Consiglio Meloni ai feriti in ospedale, nuove norme sulla sicurezza allo studio da parte del governo e l'arresto di uno dei presunti responsabili. I giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Juventus nelle partite del campionato di Serie A maschile di calcio e il petardo lanciato dai tifosi interisti che ha colpito il portiere della Cremonese Audero. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it

