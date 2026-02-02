Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana le notizie di scienza portano novità sorprendenti. Gli scienziati hanno scoperto un altro pianeta che potrebbe ospitare forme di vita, aprendo nuove speranze nella ricerca di mondi simili alla Terra. In più, è stato ricostruito un ecosistema marino di circa cinquecento milioni di anni fa, grazie a fossili ritrovati in Antartide. Infine, gli orsi polari sono al centro dell’attenzione: il cambiamento climatico sta riducendo il loro habitat, mettendo in crisi questa specie già a rischio. Sono scoperte che

Un altro pianeta potenzialmente abitabile, un ecosistema marino di cinquecento milioni di anni fa, orsi polari: l'attualità scientifica, in breve.

