Le Muchate Arabe | sabato visita alle antiche cave più estese del sottosuolo di Palermo

Sabato 7 febbraio, alle 9:30 e alle 11:30, si svolge una visita guidata alle Muchate Arabe di Palermo. Le cave, situate in via Ammiraglio Rizzo vicino alla Fiera del Mediterraneo, sono tra le più grandi del sottosuolo cittadino. Organizzata da Terradamare e Green Sicily Outdoor, l’escursione permette di scendere in profondità in una cava su tre livelli, ancora aperta al pubblico. Gruppi di visitatori potranno scoprire questa parte nascosta di Palermo, spesso sconosciuta anche ai residenti.

Le Muchate Arabe formano una grandissima rete di gallerie sotterranee fatta di decine di chilometri, dal Papireto fino a Ciaculli. Un grande labirinto sotto la città, esteso nel periodo arabo-normanno, quando la rapida espansione urbana della città richiese nuove cave sotterranee, le Muchate, che consentivano di estrarre la calcarenite senza disturbare l’ambiente e danneggiare i terreni coltivati. Nell’alto medioevo, le Muchate, insieme alle fornaci e agli stazzoni, erano gli elementi comuni nel paesaggio suburbano di Palermo. Per partecipare all’evento è necessario acquistare i ticket in anticipo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Muchate Arabe Il tour dei beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.