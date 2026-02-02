L’amore secondo Maria è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. La trasmissione, che va in onda da anni, continua a catturare l’attenzione di un pubblico fedele. Maria, conduttrice apprezzata, conduce con semplicità e naturalezza, parlando di sentimenti e relazioni. Questa sera, come sempre, affronta temi di cuore e storie di vita vera, mantenendo vivo il legame con gli spettatori.

L'amore secondo Maria è un viaggio all'interno di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. È chiaramente una rivisitazione nella quale i personaggi metteranno al servizio dello spettatore risate e riflessioni anche abbastanza forti sulla vita in generale. Si può cambiare la propria vita? In che modo? E se perdessimo tutto quello che abbiamo conquistato siamo disposti a subirne le conseguenze? Meglio il certo o l'incerto? L'amore secondo Maria (De Filippi) merita di essere vissuto e conseguenzialmente visto? Se ritenete di sì venite a vedere lo spettacolo e non ve ne pentirete.🔗 Leggi su Baritoday.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'amore secondo Battiato - Medley Feat. Mau Luc

Ultime notizie su L Amore Secondo Maria

Argomenti discussi: Modugno | L’amore secondo Maria; Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore, la nostra è una canzone politica; C'è posta per te, pagelle: Maria De Filippi parla dell'amore con Costanzo (6), Del Piero si fa commuovere (7); Maria Grazia Calandrone e la Capitale: A 9 mesi fui abbandonata dai miei a Villa Borghese. Roma mi ha accolto.

L’amore secondo Piero BigongiariVEDI I VIDEO Amore letta da Piero Bigongiari (con un breve profilo del poeta, da 4:34; nel video anche Maria Luisa Spaziani, da 1:38) , Assenza , Valzer, La biblioteca di Bigongiari di ... quotidiano.net

Tutto l’amore di Alessandro Tersigni per la moglie Maria Stefania: “Io mi sono innamorato la prima volta che l’ho vista ballare” #Verissimo - facebook.com facebook